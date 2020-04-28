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    • Ekonomi
    • 28.04.2020 13:55
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    • 28.04.2020 14:31
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    Son dakika: nasıl alınır? nda flaş gelişme!

    Son dakika haberleri... dağıtımıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir işyerinde 'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden dağıtılan ücretsiz sisteminden yararlanamayacak. Bu vatandaşlar maskelerini çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan temin edecek.

    Ücretsiz maske dağıtımında flaş gelişme!

    İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında ya da herhangi bir iş yerinde 'lı çalışanların eczanelerden dağıtılan sisteminden faydalanamayacağı belirtildi.

    İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, eczanelerde esnasında yaşanan yoğunluğun azaltılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan görüşme neticesinde düzenlemeye gidildiği bildirildi.

    Açıklamada, "Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız maskelerini, çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir." denildi.

    Bu kapsamda, İstanbul'daki eczanelerde 20 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük vatandaşlar ile söz konusu çalışanlara maske dağıtımı yapılmayacak.

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