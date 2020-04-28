Pandemi 1000 TL başvuru sorgulama ekranı için aramalar devam ediyor!

Pandemi başvuru sorgulama ekranı en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Bu anlamda e-devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Sorusu 3. faz açıklamasının ardından iyice artmış durumda. Başvuruda bazı vatandaşlar "pandemi sosyal yardım kapsam dışı" uyarısıyla karşılaşıyor. Bu anlamda Pandemi kapsam dışı uyarısı alan kişiler bu başvurudan faydalanmazlar.
PANDEMİ KAPSAM DIŞI NE DEMEK?
Pandemi kapsam dışı uyarısı alan kişiler bu başvurudan faydalanmazlar. E-Devlet üzerinden yapılan yardımlara her vatandaşın başvurma hakkı bulunmuyor.
KİMLER 1000 TL YARDIM PARASI ALABİLECEK?
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek. 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programı'na T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
Başvurular e-devlet sistemine girişte vatandaşın önüne çıkan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu ekranından yapılabiliyor. Aynı zamanda arama çubuğu üzerinden de erişilebilir.