Devlet Malzeme Ofisi (DMO) maske başvurusu nasıl yapılır? İşyerleri için DMO ücretsiz maske dağıtımı nasıl olacak?

- Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SGK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir.

Habertürk TV'ye konuşan İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, yeni düzenlemeyle ilgili olarak şunları söyledi:

- İstanbul'da 5 bin eczane 15 gündür maske dağıtıyor. Vatandaşlarımızın maske ulaşması ve eczanelerdeki yoğunluk anlamında sıkıntılar yaşadık. Yaşadıklarımızı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'yla paylaştık.

- Uygulamada şöyle bir değişiklik oldu. Kamu kurumlarında çalışan ya da bir iş yerinde SGK'lı çalışan vatandaşlarımızın maskelerini, çalıştıkları kurumlar/ iş yerleri temin edecek.

- Kurumlar ve iş yerleri maskeleri Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) temin edecek. Herke çalıştırdığı personele maskesini dağıtmak zorunda kalacak.