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    • Ekonomi
    • 27.04.2020 10:39
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    • 27.04.2020 10:50
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    Son dakika: duyurdu! tekrar çıkabilecek!

    Son dakika haberleri... "Kovid-19 semptomu göstermeyen , karantina süresi dolmadan ve sınır kapıları hariç tekrar çıkabilecek." ifadelerini kullandı.

    Bakan duyurdu: Tekrar yurt dışına çıkabilecekler!

    Son dakika haberleri... "Kovid-19 semptomu göstermeyen , karantina süresi dolmadan ve sınır kapıları hariç tekrar çıkabilecek." ifadelerini kullandı.

    Pekcan, "Kovid-19 semptomu göstermeyen yabancı uyruklu şoförlerin 14 gün karantina uygulanmadan 72 saat içinde yüklerini bırakmalarına izin verilecek. açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verilecek" ifadelerini kullandı.

    Ayrıntılar geliyor...

    Haberler Ekonomi Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! Türk şoförler tekrar yurt dışına çıkabilecek!
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