Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın açılışında yüzde 1.34 artışla 100 bin 86 puana çıkarak yeniden 100 bin puanı aştı. Yeni haftaya BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.43, BIST Mali Endeks yüzde 1.50 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.26 artıda başladı.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Covid-19 pandemisinin etkilerine karşı ekonomiyi canlandırmaya yönelik önlemlerini artırmasıyla Asya borsaları yeni haftaya yükselişle başladı. BoJ, yıllık 80 trilyon yenlik devlet tahvili alım limitini sınırsıza çıkardı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.2 ve Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2.1 yükseldi.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.15 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 610/630 düzeyindeydi.

Küresel piyasalar bu hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacakları toplantılara ve açıklanacak yeni önlem paketlerine odaklanacak. Fed'in bu haftaki toplantısı Çarşamba günü sona erecek, ECB'nin toplantısı Perşembe günü yapılacak.

Dövizler iç piyasada, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile turizm verilerinin açıklanacağı yeni haftaya, geçen haftanın düzeylerinde başladı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Çarşamba günü 100 baz puan indirimle yüzde 9.75'ten yüzde 8.75'e düşürdü.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.9494 lira ve en yüksek 6.9777 lirayı gördükten sonra, 6.95 – 6.96 lira aralığında,

- euro en düşük 7.5263 lira ve en yüksek 7.5643 lirayı gördükten sonra, 7.54 – 7.55 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.6067 lira ve en yüksek 8.6812 lirayı gördükten sonra 8.65 – 8.66 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Posta kutunuzda iyi haberler var..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Salgının yayılma hızının düşmesi ve ekonomilerin açılma planlarıyla birlikte dünya borsaları haftaya güçlü bir başlangıç yapıyor. ABD ve Almanya vadeli borsaları yüzde 1'in üzerinde yükselirken emin liman yatırım araçları altın ve dolar geriliyor. Emtia piyasaları bu iyimser havayı bozmaya devam ediyor.

"Petrol vadelileri, WTI yüzde 11, Brent yüzde 4 gerilemeyle haftaya başlıyor.

"Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra dünya piyasalarındaki yükselişe katılıyor. Yeni vaka ve can kaybı verileri yavaşlarken ekonominin ne zaman açılacağı tartışmaları gündemde öne çıkıyor.

"Dünya borsalarındaki iyimser havaya paralel Borsa İstanbul'un yüzde 1'e yakın yükselişle

açılmasını bekliyoruz. Türk lirasının doların küresel olarak gevşemesine paralel değer kazanması iyi haber.

"İlk çeyrek kar tahminleri raporumuzu yayınladık. Araştırma kapsamımızdaki bankaların çeyreklik bazda yüzde 33, yıllık olarak yüzde 3 net kar artışı göstermesini bekliyoruz.

"Finans dışı şirketlerde 1Ç20 toplu FAVÖK ve Net Kar tahminlerimiz yıllık bazda, sırasıyla, yüzde 3 ve yüzde 50 gerilemeye işaret ediyor."