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    • Ekonomi
    • 27.04.2020 23:05
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    • 27.04.2020 23:05
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    İkinci emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Yeni emekli olanlar dikkat! Mutlaka yapılmalı...

    Yaklaşık 13 milyon emek vatandaş koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7-11 Nisan tarihleri arasında aldı. Nisan ve Mayıs aylarında yeni emekli olan binlerce emekli vatandaş ikramiye alıp alamayacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamayla beraber, yeni emekli olan vatandaşların da Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanabileceği bildirildi. Peki, kim ne kadar alacak? İkinci bayram emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte detaylar...

    İkinci emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

    Yeni emekli olan binlerce vatandaşa bayram ikramiyesi müjdesi verildi. Nisan ve Mayıs ayında emekli olan vatandaşlar da koronavirüs salgını nedeniyle erken ödenen Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecek. Yeni emekli olan vatandaşların bu ikramiyeden yararlanabilmesi için dilekçe vermesi gerekiyor. Peki, yeni emeklilerin bayram ikramiyesi alma şartları neler? İşte detaylar...

    DİLEKÇEYE DİKKAT!

    Ödemelerin erkene alınmasının emeklilik için gün sayanları olumsuz etkilememesi için, torba yasayla düzenleme yapıldı. İkramiye almak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı, 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' şeklinde değiştirildi.

    Bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs tarihlerine denk geldiği için, Nisan ayı içerisinde ve Mayıs'ta emekli aylığı bağlananlar da bu ikramiyeyi alabilecek. Bu kişiler, bu yıl 2 bin liralık ikramiyeden yararlanmış olacak. Bunun için şartları tamamlayanların, en geç Nisan sonuna kadar emeklilik dilekçesini vermesi önemli.

    İKİNCİ EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    Bu yıl Kurban Bayramı da 27-30 Temmuz'a denk geliyor. İkramiyelerin bu tarih aralığnıda yatırılması beklenirken Haziran ve Temmuz aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl bin lira ikramiye alabilecek.

    KİM, NE ALACAK?

    Emekli: 1.000 TL
    Ölüm aylığı (% 75): 750 TL
    Ölüm aylığı (% 50): 500 TL
    Ölüm aylığı (% 25): 250 TL
    2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
    Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

    Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs'ta sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.
    Haberler Ekonomi İkinci emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Yeni emekli olanlar dikkat! Mutlaka yapılmalı...
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