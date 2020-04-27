İkinci emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Yeni emekli olanlar dikkat! Mutlaka yapılmalı...

Yeni emekli olan binlerce vatandaşa bayram ikramiyesi müjdesi verildi. Nisan ve Mayıs ayında emekli olan vatandaşlar da koronavirüs salgını nedeniyle erken ödenen Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecek. Yeni emekli olan vatandaşların bu ikramiyeden yararlanabilmesi için dilekçe vermesi gerekiyor. Peki, yeni emeklilerin bayram ikramiyesi alma şartları neler? İşte detaylar...

DİLEKÇEYE DİKKAT!

Ödemelerin erkene alınmasının emeklilik için gün sayanları olumsuz etkilememesi için, torba yasayla düzenleme yapıldı. İkramiye almak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı, 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' şeklinde değiştirildi.