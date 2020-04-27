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    • Ekonomi
    • 27.04.2020 18:19
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    • 27.04.2020 18:20
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    Borsa günü yükselişle tamamladı | 27 Nisan son durum

    'da endeksi, günü yüzde 2,54 değer kazancıyla 101.267,36 puandan tamamladı. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını bildirdi.

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,54 değer kazancıyla 101.267,36 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.508,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 15 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 3,79, holding endeksi yüzde 2,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,77 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile spor oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını bildirdi.

    Yarın yurt dışında ABD'de tüketici güveni ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.
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