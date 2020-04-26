TESK: 65 yaş üstü esnaf işyerini açsın

65 yaş ve üstüesnafa kısa süreli de olsa işyerlerini açmaimkanı getirilmesini istedi. Palandöken,"Günlerdir evlerine kapanan esnaf vesanatkarların işyerlerini 09.00-14.00saatlerinde açması hem ekonomiye katkısağlayacak hem de moral kazanmalarınasebep olacaktır. Bu kesim esnafımızınalacağını tahsil etmesi ve borcunuödemesi için bu imkan sağlanmalı.65 yaş ve üstü vatandaşlara haftanınbelli gün ve saatlerinde ihtiyaçlarınıkarşılayabilecekleri alışveriş yapmalarıiçin izin verilmeli" dedi.