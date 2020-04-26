TESK: 65 yaş üstü esnaf işyerini açsın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 65 yaş ve üstü esnafa kısa süreli de olsa işyerlerini açma imkanı getirilmesini istedi. Palandöken, "Günlerdir evlerine kapanan esnaf ve sanatkarların işyerlerini 09.00-14.00 saatlerinde açması hem ekonomiye katkı sağlayacak hem de moral kazanmalarına sebep olacaktır. Bu kesim esnafımızın alacağını tahsil etmesi ve borcunu ödemesi için bu imkan sağlanmalı. 65 yaş ve üstü vatandaşlara haftanın belli gün ve saatlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alışveriş yapmaları için izin verilmeli" dedi.