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    • Ekonomi
    • 26.04.2020 Gazete
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    : 65 yaş üstü esnaf işyerini açsın

    ve Sanatkarları Konfederasyonu () Başkanı , 65 yaş ve üstü esnafa kısa süreli de olsa işyerlerini açma imkanı getirilmesini istedi.

    TESK: 65 yaş üstü esnaf işyerini açsın
    ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 65 yaş ve üstü esnafa kısa süreli de olsa işyerlerini açma imkanı getirilmesini istedi. Palandöken, "Günlerdir evlerine kapanan esnaf ve sanatkarların işyerlerini 09.00-14.00 saatlerinde açması hem ekonomiye katkı sağlayacak hem de moral kazanmalarına sebep olacaktır. Bu kesim esnafımızın alacağını tahsil etmesi ve borcunu ödemesi için bu imkan sağlanmalı. 65 yaş ve üstü vatandaşlara haftanın belli gün ve saatlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alışveriş yapmaları için izin verilmeli" dedi.
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