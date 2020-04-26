Polis ekiplerinin kavşaklarda tedbirler alarak kontroller yaptığı kentte, kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar, sabahın erken saatlerinde çıkardıkları ekmekleri, araçlarda vatandaşların evlerine ulaştırdı. Vefa Sosyal Destek Grupları da kendilerine ulaşanların ihtiyaçlarını karşılamak için yine seferber oldu.

Belediye ve polis ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmadı. Kedi ve köpekler için mama, özel kaplarda su bırakıldı, kuşlara yem verildi. Kentte çiftçiler, tarla ve seralarında bugün de üretime devam etti.