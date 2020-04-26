Çeyizim kralı ekmek makinesi: Satışı yüzde 700 arttı

Coronavirüs nedeniyle mobilya, züccaciye gibi çeyiz alışverişleri online mecralardan yapılmaya başlandı. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, yapılan bir araştırmaya göre, evlenecek çiftlerin yaklaşık yüzde 30'unun online alışverişi tercih ettiğini anlattı. Coronavirüs nedeniyle ekmek yapma makinesinin de çeyizlere eklenmeye başladığını aktaran Öksüz, bu ürünün satışında önceki dönemlere göre yüzde 700'lük artışın söz konusu olduğunu söyledi. Öksüz, çeyiz grubuna bakıldığında yemek takımları, blender, kahve makineleri, tencere setleri ve nevresim takımlarının ön planda olduğunu belirterek, "Online platformlardan çeyizlik züccaciye ürünü alanların sayısı geçtiğimiz dönemlere göre yüzde 100 arttı" diye konuştu. MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan da evlenecek bazı çiftlerin Coronavirüs nedeniyle mobilyalarını internet üzerinden seçmeye başladığını ifade ederek, "Online satışlarımızda önceki dönemlere göre yüzde 30'luk artış söz konusu" dedi.