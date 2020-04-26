Bursa'da arı sütü üretimi yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, bu yılın ilk hasadını yaptı. Bu yıl talebin yüksek olduğunu söyleyen Metin Kaya, "Sabah 7'de işbaşı yapıyoruz. Kovanlardan arı sütü dolu çıtaları alıyoruz. Daha sonra bunları tek tek gözlerden çıkartıp hasat ediyoruz. Bu yıl hasat bereketli başladı" dedi. Bağışıklığını kuvvetlendirmek isteyenlerin arı sütünü tercih ettiğini anlatan Mehmet Durgut da "200 kovan arımız var. Günlük 80 kovandan arı sütü alıyoruz. Hedefimiz bunu 100 kovana çıkartmak. Bu yıl 80 kilo üretim yapmayı hedefliyoruz. Arı sütünü gram gram sağıp kilosunu 7 bin liraya satıyoruz. Nisan'da başlayan hasat Ağustos ayına kadar devam ediyor" şeklinde konuştu.