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    • Ekonomi
    • 26.04.2020 Gazete
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    1.7 milyon için seferberlik

    Hükümet, 1.7 milyon için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Bu dönemde ticaretin devamını sağlamak için başlatılan 'e-Ticaret'te ' ile ilk adımda işletmelere N11, Trendyol, Hepsiburada ve Yemek Sepeti'nin aralarında olduğu 10'un üzerinde e-ticaret sitesi destek verecek.

    1.7 milyon KOBİ için seferberlik
    Hükümet, 1.7 milyon için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Bu dönemde ticaretin devamını sağlamak için başlatılan 'e-Ticaret'te Dayanışma Kampanyası' ile ilk adımda işletmelere N11, Trendyol, Hepsiburada ve Yemek Sepeti'nin aralarında olduğu 10'un üzerinde e-ticaret sitesi destek verecek. Bazıları KOBİ'lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları da komisyon oranlarında indirime gidecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kampanya kapsamında görüşmelerimiz sürüyor. e-ticaret sitelerinin yanı sıra paket yemek ve sanal market uygulamaları da dahil oldu. Bir kısmı KOBİ'lere istihdam sözü verdi, bir kısmı da özel paketler hazırladı" dedi.


    Hazal ATEŞ
    Haberler Ekonomi 1.7 milyon KOBİ için seferberlik
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