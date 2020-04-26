1.7 milyon KOBİ için seferberlik

Hükümet, 1.7 milyon KOBİ için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Bu dönemde ticaretin devamını sağlamak için başlatılan 'e-Ticaret'te Dayanışma Kampanyası' ile ilk adımda işletmelere N11, Trendyol, Hepsiburada ve Yemek Sepeti'nin aralarında olduğu 10'un üzerinde e-ticaret sitesi destek verecek. Bazıları KOBİ'lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları da komisyon oranlarında indirime gidecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kampanya kapsamında görüşmelerimiz sürüyor. e-ticaret sitelerinin yanı sıra paket yemek ve sanal market uygulamaları da dahil oldu. Bir kısmı KOBİ'lere istihdam sözü verdi, bir kısmı da özel paketler hazırladı" dedi.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ