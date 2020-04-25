Vergi mükellefine dört koldan destek

12 milyon mükellef dört koldan korumaya alındı. İlk aşamada gelir vergisi ve KDV beyannamelerinin süresi Nisan sonuna; ikinci aşamada salgından en çok etkilenen mükellefler için mücbir sebep hali ilan ederek, muhtasar ve KDV beyanları 6'şar ay ertelendi. Ertelemede faiz alınmayacağı duyurulurken, icralar da durduruldu. Mükellefler NACE koduyla bir işlem yapmadan ertelemeden yararlanıyor. Ancak bazı işletmeler, kapsamda değil gibi görünebiliyor. Bu kapsamda 8 bin şirket kayıt yenileme talep etti.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ