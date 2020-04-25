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    • Ekonomi
    • 25.04.2020 Gazete
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    mükellefine dört koldan destek

    12 milyon mükellef dört koldan korumaya alındı. İlk aşamada gelir si ve beyannamelerinin süresi Nisan sonuna; ikinci aşamada salgından en çok etkilenen mükellefler için mücbir sebep hali ilan ederek, muhtasar ve KDV beyanları 6'şar ay ertelendi.

    Vergi mükellefine dört koldan destek
    12 milyon mükellef dört koldan korumaya alındı. İlk aşamada gelir si ve beyannamelerinin süresi Nisan sonuna; ikinci aşamada salgından en çok etkilenen mükellefler için mücbir sebep hali ilan ederek, muhtasar ve KDV beyanları 6'şar ay ertelendi. Ertelemede faiz alınmayacağı duyurulurken, icralar da durduruldu. Mükellefler NACE koduyla bir işlem yapmadan ertelemeden yararlanıyor. Ancak bazı işletmeler, kapsamda değil gibi görünebiliyor. Bu kapsamda 8 bin şirket kayıt yenileme talep etti.

    HAZAL ATEŞ
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