Getir Yemeksepeti çalışıyor mu? 25-26 Nisan Getir Yemeksepeti Banabi açık mı?

Getir Yemekepeti çalışıyor mu? Getir Yemeksepeti Banabi açık mı? 25-26 Nisan sokağa çıkma yasağında Getir Yemeksepeti çalışıyor mu sorularına yanıt aranmaya başlandı. Markete veya bir restorana çıkamayan kişiler online uygulamalardan faydalanmak istiyor. Peki; Getir Yemeksepeti Banabi sipariş alıyor mu? Getir uygulamasıyla online market alışverişinizi yapabilir, Yemeksepeti ile de dışarıdan yemek, tatlı vb. ürünleri söyleyebilirsiniz.

GETİR YEMEKSEPETİ ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olabilecek. Bu yerlerden Yemeksepeti üzerinden sipariş verilebilecek.

Yapılan açıklamalar neticesinde Getir ve Banabi sokağa çıkma yasağı süresince hizmet vermeyeceği duyurulmuştu.