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    • Ekonomi
    • 25.04.2020 23:12
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    • 25.04.2020 23:12
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    28 Nisan aktüel kataloğu fırsat dolu! TOSHIBA LED TV ve Honor 8S telefonu salı günü geliyor

    28 Nisan aktüel kataloğu ile salı günü satışa sunulacak ürünler açıklandı. Uygun fiyatla satışa sunulacak olan ürünler firmanın internet sitesinden müştelerinin beğenisine sunuldu. TOSHİBA 58" Ultra HD Smart LED TV, Honor 8S 64 GB cep telefonu ve ELTON 32" Uydu Alıcılı LED TV kataloğda dikkat çeken ürünler arasında. Peki, A101 28 Nisan Salı aktüel kataloğu ürünleri arasında neler var? İşte o ürünlerin listesi...

    A101 28 Nisan aktüel kataloğu fırsat dolu!

    A101 28 Nisan aktüel kataloğu ürünleri birbirinden farklı fırsatlarla geliyor. Her hafta onlarca ürünü uygun fiyatlarla satışa sunan A101'de gelecek hafta satışa sunulacak uygun fiyatlı ürünler açıklandı. Kataloğda gelecek hafta yer alan ürünler arasında TOSHİBA 58" Ultra HD Smart LED TV, Honor 8S 64 GB cep telefonu ve ELTON 32" Uydu Alıcılı LED TV yer alıyor. İndirimli olarak satışa sunulacak olan diğer ürünleri merak edenler ise A101 28 Nisan aktüel kataloğ ürünlerini incelemek istiyor.

    A101 28 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi A101 28 Nisan aktüel kataloğu fırsat dolu! TOSHIBA LED TV ve Honor 8S telefonu salı günü geliyor
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