Türkiye'de ekonomi çarkları dönmeye devam ederken bir yandan da coroanvirüse karşı etkin mücadele veriliyor. Ekonomik anlamda tedbir paketleri açıklanmış ve virüsün ekonomiler üzerindeki tahribatları en aza indirilmeye çalışılıyor. Peki bu zorlu süreçte enflasyon tahminleri ne olacak?

"ENFLASYON YIL SONUNDA YÜZDE 8'İN ALTINDA!"

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin A Para yayınında enflasyona dair öngörüleri değerlendirdi. Alkin, enflasyon tahmini üzerindeki riskin aşağı yönde olduğunu ve enflasyonun yıl sonunda %8'in de altını görerek bu seviyeden yılı kapatma ihtimalinin güçlendiğini bildirdi.