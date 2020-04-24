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    • Ekonomi
    • 24.04.2020 13:51
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    • 24.04.2020 14:12
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    Yıl sonunda yüzde kaç olacak? Prof. Dr. 'den A Para canlı yayınında flaş açıklama

    Küresel piyasalar son zamanlarda koronavirüs ve petrol krizinin etkisi altındayken, rakamları da gündeme gelmeye başladı. Yıllık n netleşeceği Haziran ayına yaklaşırken, uzmanların tahminleri de belirlenmeye başladı. İşte A Para canlı yayınına katılan Prof. Dr. 'in yıllık enflasyon tahmini.

    Yıl sonunda enflasyon yüzde kaç olacak?

    Türkiye'de çarkları dönmeye devam ederken bir yandan da coroanvirüse karşı etkin mücadele veriliyor. Ekonomik anlamda tedbir paketleri açıklanmış ve virüsün ekonomiler üzerindeki tahribatları en aza indirilmeye çalışılıyor. Peki bu zorlu süreçte tahminleri ne olacak?

    "ENFLASYON YIL SONUNDA YÜZDE 8'İN ALTINDA!"
    Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A Para yayınında enflasyona dair öngörüleri değerlendirdi. Alkin, üzerindeki riskin aşağı yönde olduğunu ve enflasyonun yıl sonunda %8'in de altını görerek bu seviyeden yılı kapatma ihtimalinin güçlendiğini bildirdi.

    Haberler Ekonomi Yıl sonunda enflasyon yüzde kaç olacak? Prof. Dr. Kerem Alkin'den A Para canlı yayınında flaş açıklama
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