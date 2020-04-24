Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.04.2020 13:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.04.2020 13:44
    ABONE OL

    Son dakika: 1 milyar 626 milyon liralık ödeme bugün başlıyor! ve müjdeyi verdi!

    Son dakika haberleri... 1 milyar 626 milyon liralık ödeme bugün başlıyor! ve yaptığı açıklamada 2019 yılı , sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.

    1 milyar 626 milyon liralık ödeme bugün başlıyor!

    , 2019 yılı , sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.

    Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

    "2019 yılı 1. Dönem Buzağı Desteği kapsamında; 81 ilde, 701.111 yetiştiricimize, 1 milyar 434 milyon TL,

    Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği kapsamında; 80 ilde, 71.845 yetiştiricimize, 187 milyon TL,

    Sertifikalı tohum üretim kapsamında; 7 ilde, 11 firmamıza, 5 milyon TL'lik ödemeyi, bugün saat 18:00'dan sonra Kimlik numaralarının son hanelerine göre ödemeye başlayacağız

    2019 yılı 1. Dönem Buzağı Desteği ile Sürü Büyütme ve Yenileme desteği kapsamındaki ödemeler, TC Kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara bugün, son rakamı 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs'ta saat 18:00'dan sonra yapılacak"

    Bu ödemeler ile birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen desteklemelerin toplam 12,4 Milyar TL'ye ulaştığını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Toplam 22 Milyar TL olan sal desteklerin %56'sı ödenmiş olacak. Tüm çiftçi ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

    Haberler Ekonomi Son dakika: 1 milyar 626 milyon liralık ödeme bugün başlıyor! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri