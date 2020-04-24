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    • Ekonomi
    • 24.04.2020 12:13
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    • 24.04.2020 12:14
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    Rusya'da alımında rekor! zora girdi!

    verilerine göre, banka, yi desteklemek amacıyla 'da 23 milyar ruble (yaklaşık 308 milyon ) değerinde satışı gerçekleştirdi.

    Rusya'da döviz alımında rekor!
    , düşen fiyatları nedeniyle baskı altında olan Rus sini desteklemek için tekrar rekor düzeyde sattı.

    Rusya Merkez Bankası verilerine göre, banka, rubleyi desteklemek amacıyla 'da 23 milyar ruble (yaklaşık 308 milyon ) değerinde döviz satışı gerçekleştirdi.

    Söz konusu miktar, bahar döneminde bankanın döviz satımına başladığı 10 Mart'tan bu yana gerçekleşen en yüksek hacimli döviz satışı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki rekor seviyedeki satış hacmi 22 Nisan'da 19,2 milyar rubleyle gerçekleşmişti.

    Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi petrolün varil fiyatı yüzde 2 artarak 21,7 dolar seviyesinden işlem görüyor.
    Haberler Ekonomi Rusya'da döviz alımında rekor! Ruble zora girdi!
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