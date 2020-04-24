Fırınlar kaça kadar açık? İftarda fırınlar açık mı? Fırın çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte pide satın almak isteyenler fırınlar kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayı boyunca fırın saatleri yeniden düzenlendi. Bulaş riskinin azaltılması amacıyla, iftar saatlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önüne alınarak fırınlar belirli bir saate kadar açık olacak.

FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı ve benzeri pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.