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    • Ekonomi
    • 23.04.2020 11:05
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    • 23.04.2020 11:22
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    Son dakika: maaşları yattı mı? Bakan 'tan flaş açıklama!

    Son dakika haberleri... maaşları yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla işsizlik ödeneklerinin hesaplarına yatacağını açıkladı. Selçuk, “Bu kapsamda, Nisan ayı işsizlik sı ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık” dedi.

    İşsizlik maaşları yattı mı?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ödeneğinin bu ay da hak sahiplerinin hesabına yatırılacağını açıkladı.

    Zehra Zümrüt Selçuk, "Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşlarımızın evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldığımız önlemleri kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık." dedi.

    İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA ÖNEMLİ UYARI: IBAN NUMARALARI 26 NİSAN'A KADAR BİLDİRİLECEK
    hak sahiplerini, numaralarını 26 Nisan'a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, "Hali hazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız ALO 170'i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler." açıklamasını yaptı.

    Bakan Selçuk, IBAN bilgisini giremeyen veya IBAN'ı olmayan hak sahiplerinin de mağdur edilmeyeceğini belirtti. Bu kapsamda olanlara ödemeler PTT aracılığıyla yapılmaya devam edilecek.

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