Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında işsizlik ödeneğinin bu ay da hak sahiplerinin banka hesabına yatırılacağını açıkladı. Bakan Selçuk hak sahiplerini, IBAN numaralarını 26 Nisan'a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, "Hali hazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız ALO 170'i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler." açıklamasını yaptı. İşsizlik ödeneği miktarı için, sigortalı çalışanın son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınır. 4 aylık brüt kazanç üzerinden hesaplanan günlük ortalama kazancın %40'ı işsizlik ödeneği olarak hesaplanır.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA ÖNEMLİ UYARI: IBAN NUMARALARI 26 NİSAN'A KADAR BİLDİRİLECEK
Bakan Selçuk hak sahiplerini, IBAN numaralarını 26 Nisan'a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, "Hali hazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız ALO 170'i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler." açıklamasını yaptı.
Bakan Selçuk, IBAN bilgisini giremeyen veya IBAN'ı olmayan hak sahiplerinin de mağdur edilmeyeceğini belirtti. Bu kapsamda olanlara ödemeler PTT aracılığıyla yapılmaya devam edilecek.
İBAN GÜNCELLEME
İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada vatandaşların İBAN Bilgilerini Güncellemesi istendi.
Duyuru şu şekilde:
https://esube.iskur.gov.tr/
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranda kırmızı ile belirtilen kısma tıklayın ve İBAN bilgilerinizi güncelleyin.
PTT Kart sahibiyseniz ödemeniz bu hesaba yapılacaktır.
PTT Kart hesabınız yoksa kendi adınıza açılmış banka hesabınıza ait IBAN numarasını bildirmeniz halinde ödemeniz bu hesaba yapılacaktır.
Kimlik bilgileriniz ile IBAN numaranızın uyuşmadığı durumlarda ödemeniz PTT şubelerinden yapılabilecektir.
Sadece kendi banka hesabınıza ait IBAN numarasını kaydediniz.
Sadece kendi banka hesabınıza ait IBAN numarasına ödeme yapılır.
IBAN 26 karakterden oluşmalıdır.
IBAN 'TR' ile başlar ve sayılarla devam eder. Boşluk içermez.
IBAN kaydetmek için aşağıdaki kutuyu doldurunuz ve 'IBAN Kaydet' düğmesine basınız.
IBAN silmek için 'IBAN Sil' düğmesine basınız. Kayıtlı IBAN'ınız silinir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
Üçte bir oranında azaltması demek, 6 iş günü çalışmanın yapıldığı işyerinde 4 gün çalışma yapılmaması anlamına geliyor. Bu kapsamda da işçilere kısa çalışma ödeneği ödeniyor ve sağlık sigortası primleri karşılanıyor.
Bunların hepsi de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen yasa tasarısı ile kısa çalışma ödeneğinin şartları da kolaylaştırıldı. İşverenlerin ödenekten yararlanması için öncelikle mevcut istihdamı koruması ve bu dönemde işçi çıkarmaması gerekiyor. Düne kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için çalışanın 4 ay çalışıyor ve en az 600 gün de prim ödemiş olması gerekiyordu.
Meclis'te kabul edilen yasa ile 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne indirildi. Buna göre 2 ay çalışan ve 450 gün prim ödeyen çalışana kısa çalışma ödeneği ödenebilecek. Bu düzenleme de 30 Haziran 2020'e kadar geçerli olacak.
Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlara, en son eline geçen aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60'ı ödeniyor ve en yüksek ödenecek tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini (4.414.5 lira) geçemiyor. Buna göre de çalışana damga vergisi düşüldükten sonra en düşük 1.752,40 lira ile en yüksek 4.380.99 lira arasında kısa çalışma ödeneği ödenecek.
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işveren isterse devletin ödediğinin üzerini tamamlayabilecek. Yani, kısa çalışma ödeneği ile çalışanın maaşının yüzde 60'ını devlet karşılarken, kalan yüzde 40'ını da işveren çalışana ödeyebilir. Yeni düzenleme ile işverenlere getirilen asgari ücret desteği ile çalışanın üzerine düşen yüzde 40'lık ücret de düşmüş olacak.
İŞSİZLİK MAAŞINA NASIL BAŞVURULUR?
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yapmak gereklidir. İŞKUR'a şahsen başvurmalı ya da www.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapılabilir. 30 gün içinde başvuru yapılmazsa hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;
– Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
– Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,
– Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekmektedir.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
İşsizlik maaşı miktarı için, sigortalı çalışanın son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınır. 4 aylık brüt kazanç üzerinden hesaplanan günlük ortalama kazancın %40'ı işsizlik ödeneği olarak hesaplanır. Kaç gün ödenek alınacaksa o kadar günle çarpıldıktan sonra aylık olarak işçinin hesabına yatırılır. Yani çalışan ortalama ücretinin %40'ı kadar işsizlik maaşı alabilir.
İşsizlik ödeneğinin limiti asgari ücret üzerinden belirlenmiştir. Bir kişinin alabileceği günlük işsizlik ödeneği en fazla günlük brüt asgari ücre tutarının %80'i kadar olabilir. Yüksek ücretli çalışanlar için günlük ortalama kazancın %40'ı, günlük asgari ücretin %80'ini aşıyorsa, kişinin alacağı günlük işsizlik ödeneği asgari ücretin %80'i kadar olacaktır. İşsizlik maaşından sadece damga vergisi kesintisi yapılır.
Son 4 aylık prime esas kazançların ortalamasının %40'ı alınarak sadece damga vergisi kesilir (%0,00759) ve kalan tutar ödenir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken nokta ise ücretiniz yüksek olsa dahi direkt %40'ı kadar işsizlik sigortası alınmaz, işsizlik sigortası asgari ücretin %80 inden fazla olamaz. Şimdi, 2019 yılında asgari ücretle çalışan bir işçinin işsiz kalması durumunda alacağı maaşın ne kadar olduğuna bakalım. (Brüt maaş 2.558,40 TL üzerinden hesaplanacaktır.)
Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 2.558,40+2.558,40+2.558,40+2.558,40=10.233,60
Ortalama Aylık Kazancı: 10.233,60/4=2.558,40
Ortalama Kazancının %40'ı: (2.558,40) x (%40) =1.023,36
Damga Vergisi Kesintisi: (1.023,36) x (0,00759)=7,7673024
Hak kazanılan işsizlik maaşı tutarı: (1.023,36) – (7,7673024)=1.015,59 TL'dir.
Bu kez çalışanın brüt 4.000 TL maaş aldığını varsayalım.
Buna göre işsizlik maaşı tutarı şu şekilde hesaplanacaktır:
Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 4.000+4.000+4.000+4.000=16.000 TL
Ortalama Aylık Kazancı: 16.000/4=4.000
Ortalama Kazancının %40'ı: (4.000) x (%40)=1.600
Damga Vergisi Kesintisi: (1.600) x (0,00759)=12,144
Hak kazanılan işsizlik maaşı tutarı: (1.600) – (12,144)=1.587,85 TL'dir.
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.