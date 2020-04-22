Tahvil bono piyasasında Merkez Bankası'nın tahvil alımları sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 12.56 bileşik düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 600/625 düzeyindeydi.

ABD petrol fiyatlarındaki çöküşün etkisiyle uluslararası piyasalarda iki haftanın zirvesine yakın düzeylere tırmanan dolar, iç piyasada da yeni güne 7.0 liraya yakın başladı.







Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.9693 lira ve en yüksek 6.9888 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,

- euro en düşük 7.5645 lira ve en yüksek 7.5893 lirayı gördükten sonra, 7.57 – 7.58 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.5624 lira ve en yüksek 8.5941 lirayı gördükten sonra 8.57 – 8.58 lira aralığında hareket ediyor.







İş Yatırım'ın "Faiz indirmek için yanlış bir gün…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Petrol piyasasındaki yangın dünya borsalarına da yayıldı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji üreten ülkeler ve şirketlerde finansal krize ve iflaslara yol açabileceği endişesi ABD hisselerinden dünyaya yayılan yüzde 3.0 civarında bir satış dalgasına yol açtı.

"Petrol ithal eden bir ülke olmamıza rağmen biz de küresel satış dalgasından nasibimizi alıyoruz. Emin liman arayan yatırıcıların dolara yönelmesi ile 2018 döviz şokunda gördüğümüz dip seviyelere yaklaşıyoruz.

"Ama arada büyük bir fark var. 2018 yılında, kur şoku ile faiz artırarak mücadele etme yolunu seçmiştik. Para politikasındaki sert sıkılaşma ile büyümede kontrollü bir sert iniş yapıp ekonomiyi yeniden dengelemeyi başarmıştık.

"Bu defa ise ekonomik durgunluk nedeniyle maliye ve para politikasını rekor derecede gevşettiğimiz bir ortamda kur şoku ile karşılaşıyoruz.

"Bugün yapılacak Para Politikası Kurulu Merkez Bankası'nın kur şoku ile nasıl bir mücadele izleyeceği konusunda piyasalara sinyal verecek.

"Piyasalar Merkez Bankası'nın 50bp ile 75bp faiz indirerek kur şokuna aldırmadan yoluna devam edeceğine inanıyor.

"Bizim görüşümüz başlıkta da belirttiğimiz gibi 'bugün faiz indirmek için yanlış bir gün.'









"Doların küresel olarak güçlenmesi, yabancı yatırımcının emin limanlara yönelmesi, Türk lirasının 2018 kur şokunda gördüğü dip seviyelere yaklaşması, beklenen enflasyona göre reel faizin sıfıra yaklaşması faiz indirimi yolunu kapatıyor.

"BDDK'nın aktif rasyosu ile finansal koşulların zaten gevşemeye başladığı bir ortamda ilave faiz indirimine ihtiyacımız yok.

"Sert satış dalgası sonrası Borsa İstanbul'da yatay bir açılış bekliyoruz. Saat 14:00'de açıklanacak Para Politikası Kurulu kararı piyasaların yönünü belirleyecek en önemli gelişme.

"Faiz indirimine devam edilmesi küresel risk iştahının bozuk olduğu bir ortamda Türk lirası üzerindeki baskıyı artırabilir.

"Hisse cephesinde günün iyi haberi Fiat'ın İtalya'da 27 Nisan itibariyle üretime kısmen başlamayı planlaması. Haber Türkiye'deki Tofaş için pozitif sinyal niteliği taşıyor.

"Ancak Tofas'ın biz En Çok Önerilenler listesine koyduktan sonra endeksi yüzde 15 yendiğini hatırlatalım."



