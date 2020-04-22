Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.04.2020 14:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2020 14:23
    ABONE OL

    Son dakika: 'da lar açık olacak mı? TBB'den flaş açıklama

    Son dakika haberleri.. "Sokağa çıkma kısıtlaması kararına istinaden 31 ilde Cuma günü şubeleri kapalı olacak." açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada "24 Nisan 2020 olan müşterilere, her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020'ye ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    24 Nisan'da bankalar açık olacak mı?

    (TBB), İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması kararına istinaden 31 ilde Cuma günü şubelerinin kapalı olacağını duyurdu.

    TBB'den, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine ilişkin karar hakkında yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İçişleri Bakanlığı'nın 21 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma kısıtlaması kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacaktır. Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 olan müşterilere, her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020'ye ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."

    Haberler Ekonomi Son dakika: 24 Nisan'da bankalar açık olacak mı? TBB'den flaş açıklama
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri