Koronavirüs salgını en çok o sektöre yaradı! Satışlar patladı

Koronavirüs salgını ile evde kalma sürelerinin artması ve öğrencilerin EBA TV üzerinden eğitim alabilmesi akıllı televizyonlara ilgiyi artırdı. Beyaz eşya ve televizyon bayileri de bu dönemde açık olan işletmeler arasında.

Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, evlerde kritik öneme sahip beyaz eşya, küçük ev aletleri, televizyon ve elektronik ürünlerin her zamankinden daha çok kullanılmaya başladığını söyledi. Evde kalma süresinin uzamasıyla televizyon izlenme oranlarının doğal olarak arttığını belirten Tüfekçi, "Bizden akıllı TV alan tüketicilerimiz üzerinde yaptığımız bir araştırmada TV izleme sürelerinde yüzde 12'lik artış gözlemlendi. TV'nin açık olma süresi de yüzde 9 arttı. Hem EBA eğitimleri hem de dizi ve film izleme oranlarındaki artış tüketicileri ikinci veya üçüncü TV alımına yönlendirdi. Smart TV satışlarında artış var." dedi.

Tüfekçi, satın alma eğiliminde Smart TV'lerin öne çıktığını aktararak, "İnternet bağlantısı ile Netflix, YouTube, Beinconnect, Pepee, Blu TV, Puhu TV, uzaktan eğitim sunan TRT uygulaması gibi birçok online platformu içinde barındıran akıllı televizyonlarımız tercih ediliyor." diye konuştu.