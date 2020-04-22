İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

Son yayınlanan ilanlarda İstanbul Anadolu yakasının en çok tercih edilen bölgelerinden olan Kartal'da satılığa çıkartılan 3+1 daire 460 bin liralık fiyatıyla büyük ilgi çekti.

İSTANBUL KARTAL'DA 3+1 DAİRE 460 BİN TL / TIKLA

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

İSTANBUL ESENLER'DE İCRADAN SATILIK 3+1 DAİRE / TIKLA

İSTANBUL KARTAL'DA 3+1 DAİRE 460 BİN TL / TIKLA

İSTANBUL MALTEPE'DE SATILIK 3 YILLIK 105 METREKARE DAİRE

İZMİR'İN TORBALI İLÇESİNDE 3+1 DAİRE