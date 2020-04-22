Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.04.2020 15:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2020 15:50
    ABONE OL

    BİM 22-24 Nisan aktüel kataloğu sürpriz dolu! Teknoloji ve ev ürünlerinde pek çok indirim bulunuyor

    BİM 22-24 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulacak ürünler belli oldu. Ayrıca BİM Birleşik Mağazalar A.Ş resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Değerli müşterilerimiz, koronavirüs mücadelesi kapsamında 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 24 Nisan Cuma günü satışı yapılacağını duyurduğumuz aktüel ürünlerimiz, 22 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacaktır. Bu değişiklik ülkemizdeki tüm mağazalarımızda geçerlidir." ifadelerine yer verildi. Böylece Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler bugün raflardaki yerini aldı.

    BİM 22-24 Nisan aktüel kataloğu sürpriz dolu!

    BİM 22-24 Nisan aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla satışa sunulacak ürünler tek tek belli oldu. BİM'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 24 Nisan Cuma günü satışa sunulacak ürünlerin 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 22 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda bugün BİM'de satışa sunulan ürünleri incelemek isteyenler aktüel kataloğ hakkında araştırma yapıyor. İşte BİM 22-24 Nisan aktüel ürünler kataloğu

    BİM 22-24 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Haberler Ekonomi BİM 22-24 Nisan aktüel kataloğu sürpriz dolu! Teknoloji ve ev ürünlerinde pek çok indirim bulunuyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri