BİM 22-24 Nisan aktüel kataloğu sürpriz dolu! Teknoloji ve ev ürünlerinde pek çok indirim bulunuyor

BİM 22-24 Nisan aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla satışa sunulacak ürünler tek tek belli oldu. BİM'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 24 Nisan Cuma günü satışa sunulacak ürünlerin 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 22 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda bugün BİM'de satışa sunulan ürünleri incelemek isteyenler aktüel kataloğ hakkında araştırma yapıyor. İşte BİM 22-24 Nisan aktüel ürünler kataloğu

BİM 22-24 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU