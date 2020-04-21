6 ay ödemesiz ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuçlarına ilişkin detaylar başvuru yapanların gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere üç kamu bankası tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 10 bin liraya kadar kredi verilecek. Vatandaşlar sadece müşterisi olduğu bir bankaya başvuru yapabilecek. Bu kapsamda başvuru işlemlerini tamamlayanlar başvuru sonuçlarını ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor.

DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı. Üç kamu bankası kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili başvuru yapan kişilere SMS yoluyla bilgi veriyor. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor. Aynı zamanda kredi için başvuru yapanlar müşteri hizmetlerinde kredi başvurusundaki son durum hakkında bilgi veriyor.

Aynı zamanda mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden son durumu görüntüleyebiliyorsunuz.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ