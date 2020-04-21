Limak İnşaat yapılan açıklamaya göre, şirketin, Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımını üstlendiği ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı inşaat sahasında Kovid-19 tedbirleri en yüksek seviyede alınıyor.

Baraj sahasında yoğun çalışma yürüten ekiplerin aldığı önlemler kapsamında, çalışma alanına giriş ve çıkışlar kapatıldı, 4 bin 500 çalışan için şantiyede konaklama alanı hazırlandı.