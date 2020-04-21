1000 TL pandemi destek başvuru şartları nedir? Sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 1000 TL'lik yardım için değerlendirmeler kişiye göre değil evde yaşayanlara göre yapılacak. Bir evden sadece bir kişi başvuru yapabilecek. Aynı haneden çok başvuru olabilir ama o evde yaşayan sadece 1 kişiye 1000 TL verilebilecek. Korona nakdi yardımı daha önce almayanlara verilecek. 1. ve 2. faz kapsamında 1000 TL yardım alanlar, bu destekten faydalanamayacak. Bu kapsam dışında kalan vatandaşlar değerlendirmeye alınacak ve ihtiyaç durumuna göre 1000 TL 'lik ödeme yapılacak. Peki turkiye.gov.tr başvurusu ve e devlet şifresi alma nasıl yapılır? İşte tüm detaylar ve gelişmeler
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
1000 TL korona nakdi yardımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşların aşağıdaki linke gitmesi gerekmektedir.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA linkine tıklayın. Kimlik numaranız ve e Devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra başvuru ekranı karşınıza çıkacak. Bu ekranda sizden istenilen bilgileri doğru şekilde girin ve müracaatınızı yapın.
1000 LİRA YARDIM PARASI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emeklililer, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında 1-5 Nisan'da 2 milyon 111 bin haneye ödeme yapıldı.
Faz 2 kapsamında 19 Nisan itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi yardımın ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Böylece ilk iki fazdaki yardımlardan 4,4 milyon hane yararlandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden dün itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen Sosyal Destek Programı'nın 3. fazında 1000'er lira maddi destek verilecek.
Faz 3 kapsamındaki ödemeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması durumunda bu, tek başvuru olarak değerlendirilecek.
KİMLER 1000 TL ALABİLİR?
Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.
Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.
Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurubilecek.
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.
1000 TL BAŞVURUSUNDA İZLENECEK YOL
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.
Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.
Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.
- Başvurularda gelir kıstası şartı yok
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor.
Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
E-DEVLET SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA
Sosyal yardım sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.
SOSYAL YARDIM NASIL ALINACAK?
PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
*Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık.
Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.
E-Devlet Giriş Nereden Yapılır?
Kamu kurumlarının internet servislerini kullanabileceğiniz E-Devlet portalını kullanmanız için yapmanız gereken kimlik doğrulama yani E-Devlet giriş işlemlerini basitçe gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet Kapısı portalı vatandaşlara iki kanal üzerinden hizmet veriyor. Böylelikle E-Devlet giriş işlemlerinizi;
• E-Devlet Kapısı resmi web adresi "turkiye.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• E-Devlet Kapısı mobil uygulamasını "AppStore" veya "PlayStore" üzerinden cihazınıza indirin ve açın.
Şeklindeki iki kanal üzerinden yapabilirsiniz. Her iki kanal üzerinden de E-Devlet giriş işlemlerini 7/24 yaparak, kurumların servislerini kullanabilirsiniz.
E-Devlet Giriş Nasıl Yapılır?
Kişisel vatandaşlık bilgi güvenliği için yapmanız gereken E-Devlet giriş işlemleri için aşağıdaki adımları izlemelisiniz. İki kanal üzerinden de E-Devlet giriş işlemlerinizi aynı şekilde yapabilirsiniz. Sadece iki kanalda da E-Devlet Giriş sayfasına ulaşma şekliniz farklı olur.
• E-Devlet Kapısı "turkiye.gov.tr" adresinde giriş sayfası için sağ üst kısımda bulunan "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.
• E-Devlet Kapısı mobil uygulamasında ise sol kısımda bulunan 3 çizgiye tıklayarak "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.
• Ulaştığınız E-Devlet Giriş sayfasında ise size sunulan 5 farklı giriş yönteminden birisini kullanabilirsiniz(E-Devlet şifresi, Mobil imza, Elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve İnternet bankacılığı).
• E-Devlet kimlik doğrulama yöntemlerinden birisini seçtikten sonra T.C. kimlik numaranızı ve seçtiğiniz yönteme göre talep edilen bilgileri girin.
• Bu bilgileri girdikten sonra en altta bulunan "Sisteme Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.
Bu işlemleri tamamlayarak kolayca E-Devlet giriş yaparak, sistemdeki hizmetleri kullanmaya güvenle başlayabilirsiniz. E-Devlet giriş yöntemleri sadece "Adres Değişikliği" gibi işlemlerde e-Devlet şifresi ile giriş yetersiz kalmaktadır. Bu şekilde birkaç spesifik işlem dışında tüm hizmetler için hangi giriş yöntemiyle giriş yaptığınız fark etmemektedir.
E-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?
E-Devlet giriş işlemlerini "E-Devlet Şifresi İle Giriş" yöntemini kullanarak, gerçekleştirmek istiyorsanız bir adet E-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Ülke genelinde vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen E-Devlet kimlik doğrulama yöntemi e-devlet şifresi yöntemi oluyor. E-Devlet şifresi şu an için ne yazık ki internet ortamından temin edilemiyor. E-Devlet şifresi almak için en yakın PTT şubesine giderek, bireysel başvuruda bulunmanız gerekiyor. PTT şubelerinde E-Devlet şifresi almak için;
• T.C. kimlik numaranızın yazılı olduğu nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı belgenizin yanınızda bulunması.
• E-Devlet şifresi ücreti 2 TL ödeme yapmanız.
Gerekmektedir. Bu şekilde anında E-Devlet şifrenizi alabilirsiniz. E-Devlet şifresi ile yapacağınız ilk E-Devlet giriş işleminde mevcut şifrenizi istediğiniz bir şekilde değiştirebilirsiniz. Böylelikle bundan sonra kendinizin belirlediğiniz şifreyi E-Devlet şifresi olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer E-Devlet şifrenizi unutursanız yine PTT şubelerine başvuruda bulunmalısınız. Bu defa PTT şubelerine giderek "E-Devlet şifremi unuttum" şeklinde başvuruda bulunmalısınız.
PANDEMİ NEDİR?
Salgın çok küçük alanda, lokal bölgede insan grupları arasında yayılırsa bunun adı endemidir. Çin'de başladığında ilk başladığında endemi, eyalete bulaştığında epidemi olmuştur. Tüm dünyaya yayıldığında bunu artık pandemi olarak tanımlarız. Yani küçük, orta, büyük olma hali. Dünya Sağlık Örgütü, artık bu salgın dünyada her yere buluşabilir anlamında pandemi demiştir.
WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tanımlamasına göre bir pandemik ancak aşağıdaki Üç koşulu sağladığında başlamış sayılır:
Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı
Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması
Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması
Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez, aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir. Örneğin, kanser, insanlarda çok sayıda ölüme sebep olan bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı olmadığı için pandemi olarak adlandırılmamaktadır (Bazı kanser türlerinin bulaşıcı etmenler tarafından ortaya çıkabildiği unutulmamalıdır)