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    • 21.04.2020 09:05
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    Son dakika: Bazı ve sanayi ürünlerinin ına ilave gümrük si kararı 'de yayımlandı

    Son dakika haberi... , konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ında 'e kadar yüzde sıfır ile 50 arasındaki oranlarda ilave gümrük si uygulanacak. Karar, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi oranları...

    Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararları, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Kararlarla , konfeksiyon deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ithalatında uygulanacak ilave gümrük si oranları belirlendi.

    Buna göre, söz konusu eşyaların ithalatında 'e kadar, ithal edildiği ülke grubuna göre yüzde sıfır ile 50 arasında ilave gümrük vergisi uygulanacak.

    Daha önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde karar hükümleri geçerli olmayacak.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına ilave gümrük vergisi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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