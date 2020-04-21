Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.04.2020 12:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.04.2020 12:42
    ABONE OL

    duyurdu: Süre uzatıldı | e-Defter oluşturulma ve imzalanma son tarihi ne zaman?

    (), tamamlanma süresi 30 Nisan'da bitecek olan e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresinin 1 Haziran'a uzatıldığını duyurdu.

    Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Süre uzatıldı

    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 30 Nisan'a kadar tamamlanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresini 1 Haziran'a uzattı.

    GİB'den yapılan duyuruya göre, gelen talepler doğrultusuda e-Defter uygulamasına dahil olan ve mücbir sebep kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılması gereken e-Defter işlemlerine ilişkin süre uzatımına gidilmesi kararı alındı.

    Buna göre, 30 Nisan gün sonuna kadar tamamlanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 1 Haziran Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

    Ayrıca, 30 Nisan günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemi'ne kaydedilmesi gereken bu yılın ocak-şubat-mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz Cuma günü sonuna kadar ertelendi.
    Haberler Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Süre uzatıldı | e-Defter oluşturulma ve imzalanma son tarihi ne zaman?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri