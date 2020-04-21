BİM 22-24 Nisan aktüel ürünler kataloğu! Cuma günü satılacak ürünler Çarşamba satışa sunulacak

BİM 22-24 Nisan aktüel ürünler kataloğu yine uygun fiyat indirimleriyle firma tarafından müşterilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca BİM Birleşik Mağazalar A.Ş resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Değerli müşterilerimiz, koronavirüs mücadelesi kapsamında 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 24 Nisan Cuma günü satışı yapılacağını duyurduğumuz aktüel ürünlerimiz, 22 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacaktır. Bu değişiklik ülkemizdeki tüm mağazalarımızda geçerlidir." ifadelerine yer verildi. Böylece Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler yarın raflardaki yerini alacak. Peki, BİM 22-24 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler satışa sunulacak? İşte o ürünlerin listesi...

BİM 22-24 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU