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    • Ekonomi
    • 21.04.2020 21:18
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    • 21.04.2020 21:18
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    BİM 22-24 Nisan aktüel ürünler kataloğu! Cuma günü satılacak ürünler Çarşamba satışa sunulacak

    BİM 22-24 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulacak ürünlerin listesi belli oldu. BİM'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 24 Nisan Cuma günü satışa sunulacak ürünlerin 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 22 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda yarın BİM'de satışa sunulacak ürünleri incelemek isteyenler aktüel kataloğ hakkında araştırma yapıyor. İşte BİM 22-24 Nisan aktüel ürünler kataloğu

    BİM 22-24 Nisan aktüel ürünler kataloğu sürpriz dolu!

    BİM 22-24 Nisan aktüel ürünler kataloğu yine uygun fiyat indirimleriyle firma tarafından müşterilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca BİM Birleşik Mağazalar A.Ş resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Değerli müşterilerimiz, koronavirüs mücadelesi kapsamında 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 24 Nisan Cuma günü satışı yapılacağını duyurduğumuz aktüel ürünlerimiz, 22 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacaktır. Bu değişiklik ülkemizdeki tüm mağazalarımızda geçerlidir." ifadelerine yer verildi. Böylece Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler yarın raflardaki yerini alacak. Peki, BİM 22-24 Nisan aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler satışa sunulacak? İşte o ürünlerin listesi...

    BİM 22-24 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Haberler Ekonomi BİM 22-24 Nisan aktüel ürünler kataloğu! Cuma günü satılacak ürünler Çarşamba satışa sunulacak
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