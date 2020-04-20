Çeşitli şirketlere ve kamu kurumlarına danışmanlık hizmeti veren McKinsey&Company, Kovid-19'un Avrupa'da istihdama etkisine ilişkin çalışmasını yayımladı.

Çalışmada, Kovid-19'un bir halk sağlığı krizi olduğu anımsatılarak, salgına karşı alınan tedbirlerin işletmeler ve çalışanlar için ciddi sonuçlar ortaya çıkardığı ve reel ekonomiye zarar verdiği kaydedildi.

İŞ GÜCÜ DEĞİŞİYOR

Birçok sektörde ekonomik faaliyetin durma noktasına gelmesiyle işletmelerin mali yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandıkları belirtilen çalışmada, belirsizlik nedeniyle pek çok şirketin iş gücünde değişiklik yapmayı değerlendirdikleri ifade edildi.

59 MİLYON İŞ TEHLİKEDE!

Kovid-19 nedeniyle Avrupa'da milyonlarca işçinin çalışma saatlerinde azalma, ücretsiz izin veya işten çıkarma ile karşılaşabileceğine dikkati çekilen çalışmada, "Kovid-19 krizinin Avrupa'da 59 milyon kadar işi tehlikeye soktuğunu tahmin ediyoruz." denildi.

Söz konusu rakamın, Avrupa'da toplam istihdamın yüzde 26'sını temsil ettiği belirtilen çalışmada, salgının gelecek aylarda Avrupa'nın işsizlik oranını neredeyse iki katına çıkarabileceğine işaret edildi.

Çalışmada, Kovid-19'dan en fazla etkilenecek sektörler müşteri hizmetleri, satış, gıda, inşaat, üretim ve ofis destek olarak sıralandı.

TÜRKİYE'DE 3 AY İŞÇİ ÇIKARMAK YASAK!

Türkiye, koronavirüsün ekonomik etkilerinden en az zararla kurtulmak için bir dizi tedbirler aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında üretime ara veren firmaların işçi çıkarmasının 3 ay yasaklandığını duyurdu.