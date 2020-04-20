Kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği ne kadar ve ne zaman yatacak? Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesinde binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsü nedeniyle ülkemizde tedbirler alınmaya devam ediliyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında devreye alınan 'kısa çalışma ödeneği' hakkındaki detaylar milyonların gündeminde yerini aldı. Meclis Genel Kurulunda kabul edilen yasa tasarısı ile kısa çalışma ödeneğinin şartları da kolaylaştırıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek.