İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 20 Nisan BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi evlerinde elektrik olmayan kişiler tarafından araştırılıyor. İstanbul planlı elektrik kesintileri her gün BEDAŞ tarafından duyuruluyor. Planlı kesintiler kapsamında bakım ve onarım çalışmaları tamamlanıyor. İstanbul'un Avrupa yakasında 20 Nisan Pazartesi günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte, İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! (20 NİSAN)

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 20.04.2020 05:00 - 20.04.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2440294) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2440294)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 20.04.2020 00:00 - 20.04.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk iSFALT FABRİKA. bölgesinde, Yatırım Çalışması (2440995) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ÜSTÜ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (Abone/Şube Bağlantısı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.