İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

Son yayınlanan ilanlarda İstanbul Avrupa yakasının en çok tercih edilen bölgelerinden olan Esenler'de satılığa çıkartılan 3+1 daire 360 bin liralık fiyatıyla büyük talep gördü.

İSTANBUL ESENLER'DE İCRADAN SATILIK 3+1 DAİRE / TIKLA

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

İSTANBUL KARTAL'DA 3+1 DAİRE 460 BİN TL / TIKLA

İSTANBUL MALTEPE'DE SATILIK 3 YILLIK 105 METREKARE DAİRE

İZMİR'İN TORBALI İLÇESİNDE 3+1 DAİRE