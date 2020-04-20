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    • Ekonomi
    • 20.04.2020 09:45
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    • 20.04.2020 09:45
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    Bu daireler fiyatıyla ilgi çekiyor! İcradan ucuza satılık evler! İstanbul, Ankara, İzmir'de , arsa...

    İcradan satılan arsa, daire, dükkan, tarla gibi gayrimenkuller bazen yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Değerlerinin çok altına satılan bu taşınmazlarla ilgili ilanlar Basın İlan Kurumu tarafından düzenli şekilde yayınlanıyor. Son yayınlanan ilanlarda İstanbul Avrupa yakasının en çok tercih edilen bölgelerinden olan Esenler'de satılığa çıkartılan 3+1 daire 360 bin liralık fiyatıyla büyük talep gördü. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı bazı icradan satış ilanları...

    Bu daireye talep yağıyor! Fiyatıyla büyük ilgi çekti

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son yayınlanan ilanlarda İstanbul Avrupa yakasının en çok tercih edilen bölgelerinden olan Esenler'de satılığa çıkartılan 3+1 daire 360 bin liralık fiyatıyla büyük talep gördü.

    İSTANBUL ESENLER'DE İCRADAN SATILIK 3+1 DAİRE / TIKLA

    Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    İSTANBUL KARTAL'DA 3+1 DAİRE 460 BİN TL / TIKLA

    İSTANBUL MALTEPE'DE SATILIK 3 YILLIK 105 METREKARE DAİRE

    İZMİR'İN TORBALI İLÇESİNDE 3+1 DAİRE

    Haberler Ekonomi Bu daireler fiyatıyla ilgi çekiyor! İcradan ucuza satılık evler! İstanbul, Ankara, İzmir'de icradan satılık ev, arsa...
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