2.3 milyon haneye ödeme başladı: 1000'er lira eve teslim ediliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2.3 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık nakdi destek ödemelerinin dün başladığını söyledi. Düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan'da 1.000'er lira ödendiğini anımsatan Selçuk, "İhtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye daha 1.000'er lira nakdi yardım yapıyoruz" dedi. Bu haneler sosyal yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan başvuru gerekmediğini vurgulayan Selçuk, "Ödeme bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da elden teslim ediliyor" diye konuştu.