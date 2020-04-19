YILLIK 1 MİLYAR 888 MİLYON KİLOVATSAAT ENERJİ ÜRETİLECEK!

Pakdemirli, Türkiye'nin enerji ve arz güvenliği için Yusufeli Barajı'nın çok önemli olduğunu belirterek, yerli, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynağı olan barajın tamamlanmasıyla 558 megavat kurulu güçle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretileceğini bildirdi.