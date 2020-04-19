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    • Ekonomi
    • 19.04.2020 Gazete
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    ler: güvenli bir ülke

    Lüks yatlarıyla Fethiye'de demir atan Alman, İngiliz, Rus ve Fransız ler, 2 gün sokağa çıkma yasağına uyuyor. Teknelerinde kalan yabancı misafirler, günlerini güneşlenerek, kitap okuyarak ve spor yaparak geçiriyor.

    Turistler: Türkiye güvenli bir ülke
    Lüks yatlarıyla Fethiye'de demir atan Alman, İngiliz, Rus ve Fransız ler, 2 gün sokağa çıkma yasağına uyuyor. Teknelerinde kalan yabancı misafirler, günlerini güneşlenerek, kitap okuyarak ve spor yaparak geçiriyor. Elektrik mühendisi İngiliz Cathy Harrower, "Türk hükümetinin aldığı kararları başarılı buluyorum. güvenli bir ülke" dedi. Bir başka İngiliz Andrew Tessoro (52) ise "Türkiye'de güvendeyim. Hafta sonları havaların ısınmasıyla herkes dışarı çıkmak isteyecekti. Yasak çok mantıklı" diye konuştu.
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