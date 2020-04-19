Turistler: Türkiye güvenli bir ülke

Lüks yatlarıyla Fethiye'de demir atan Alman, İngiliz, Rus ve Fransız turistler, 2 gün sokağa çıkma yasağına uyuyor. Teknelerinde kalan yabancı misafirler, günlerini güneşlenerek, kitap okuyarak ve spor yaparak geçiriyor. Elektrik mühendisi İngiliz Cathy Harrower, "Türk hükümetinin aldığı kararları başarılı buluyorum. Türkiye güvenli bir ülke" dedi. Bir başka İngiliz Andrew Tessoro (52) ise "Türkiye'de güvendeyim. Hafta sonları havaların ısınmasıyla herkes dışarı çıkmak isteyecekti. Yasak çok mantıklı" diye konuştu.