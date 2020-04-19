Ramazan kolilerine koronavirüs (Kovid-19) ayarı

Ramazan ayı için sayılı gün kalırken, marketler de erzak paketlerini sunmaya başladı. 45 liradan 150 liraya kadar çıkan kolilerde temel ihtiyaç maddeleri başı çekiyor. Şarküteri ürünlerine de yer verilen kolilere, bu yıl çamaşır suyu ve sabun gibi temizlik ürünleri de girdi. Geçen yıl 5 milyar liralık koli hazırlandığını aktaran sektör oyuncuları, bu yıl bu rakamın üstüne çıkılacağını öngördüklerini söyledi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, koli fiyatlarında enflasyon oranında artış olduğunu belirterek, "Bir dönem trend çeklere kaymıştı. Ancak salgın nedeniyle trend yeniden erzak paketleri oldu" dedi. Reis Gıda Başkanı Mehmet Reis de "Büyük firmalar bu yıl daha çok yardım yapacak" diye konuştu. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç ise bu yıl Coronavirüs nedeniyle Ramazan çadırlarının kurulamayacağına dikkat çekerek, kolilere kavurmanın da eklenmesini önerdi.
EN UCUZU 45 TL
Migros; 44.90, 79.90 ve 109.90 lira olmak üzere 3 farklı koli satışa sundu. CarrefourSa da 49.90, 79.90, 99.90 ve 149.90 olmak üzere 4 farklı koli hazırladı. Metro ise 13-22 çeşit ürünün yer aldığı, fiyatları 63.90 ile 139.90 arasında değişen 4 paketi satışa sundu.
BETÜL ALAKENT/PINAR ÇELİK
EN UCUZU 45 TL
Migros; 44.90, 79.90 ve 109.90 lira olmak üzere 3 farklı koli satışa sundu. CarrefourSa da 49.90, 79.90, 99.90 ve 149.90 olmak üzere 4 farklı koli hazırladı. Metro ise 13-22 çeşit ürünün yer aldığı, fiyatları 63.90 ile 139.90 arasında değişen 4 paketi satışa sundu.
BETÜL ALAKENT/PINAR ÇELİK