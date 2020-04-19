Ramazan kolilerine koronavirüs (Kovid-19) ayarı

ayı için sayılı gün kalırken, marketler de erzak paketlerini sunmaya başladı. 45 liradan 150 liraya kadar çıkan kolilerde temel ihtiyaç maddeleri başı çekiyor. Şarküteri ürünlerine de yer verilen kolilere, bu yıl çamaşır suyu ve sabun gibi temizlik ürünleri de girdi. Geçen yıl 5 milyar liralık koli hazırlandığını aktaran sektör oyuncuları, bu yıl bu rakamın üstüne çıkılacağını öngördüklerini söyledi.koli fiyatlarında enflasyon oranında artış olduğunu belirterek, "Bir dönem trend çeklere kaymıştı. Ancak salgın nedeniyle trend yeniden erzak paketleri oldu" dedi.de "Büyük firmalar bu yıl daha çok yardım yapacak" diye konuştu.ise bu yıl Coronavirüs nedeniyle Ramazan çadırlarının kurulamayacağına dikkat çekerek, kolilere kavurmanın da eklenmesini önerdi.44.90, 79.90 ve 109.90 lira olmak üzere 3farklı koli satışa sundu.da 49.90,79.90, 99.90 ve 149.90 olmak üzere 4 farklıkoli hazırladı.ise 13-22 çeşit ürününyer aldığı, fiyatları 63.90 ile 139.90 arasındadeğişen 4 paketi satışa sundu.