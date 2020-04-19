Dev banka uyardı ve tarih verdi! Altın fiyatları o eşiği geçecek

Altın fiyatları 2 bin doları geçecek! Dev banka uyardı ve tarih verdi. Güvenilir bir liman olarak tarif edilen altın fiyatlarında dalgalı bir seyir görülüyor. Uluslararası bankalar altın yorumlarında artık yükselecek ifadelerini kullanmaya başladı. Çeyrek altın 615 TL 'den alınıp 620 TL 'den satışa sunuluyor. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 378,5 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını da 2.533 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI 2 BİN DOLARI GEÇECEK!
Citigrup, altın fiyatlarının tarihi bir seviye olan 2 bin dolar bandını aşarak yeni zirveler arayışına geçeceğini belirtti. Banka analistlerine göre altın fiyatları küresel ve yerel konjektörde bulunan tedirginli ve ticari savaş ortamında nemalandığını ve bu seviyeden güçlenerek çıkacağını belirtti. Bankanın hazırladığı notta, finans kurumlarının kredi destekleri pay piyasalarında görülen düzeltme ve yeniden değerlemelerin yanında Merkez Bankalarının ve süper zenginlerin kuvvetli alımlarının etkili olduğunu belirtti.
Yabancı bankanın altın yorumu ve tahminin den hareketle 2011 yılında 1921 dolar ile tarihi seviyesini gören altın için 2020 ve 2021 yılında bu rekoru egale edeceğini belirtti.
Citigroup İnc. altın fiyatlarının 2021 yılında 2 bin doların üzerine çıkacağını ve bu seviyeden dengelenme sağlayarak yeni zirvelere ulaşacağını tahmin ediyor.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın 615 TL 'den alınıp 620 TL 'den satışa sunuluyor. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 378,5 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını da 2.533 liradan satılıyor.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,23 azalışla 377,60 liradan tamamladı.
İstanbul'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 610,00 lira, Cumhuriyet altını 2.508,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 2,23 düşüşle 377,60 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 377 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 377 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 377 bin lira, en yüksek 385 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 azalışla 377 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 376 milyon 440 bin 737,06 lira, işlem miktarı ise 994 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 377 milyon 463 bin 408,25 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
ALTINDA SERT DÜŞÜŞ
Nisan ayını rekor seviyelerde geçiren altın, düşüşe geçti. Gün içinde 378 liraya kadar yükselen 24 ayar gram altın 368 liraya düştü.
Tüm ülke ekonomilerini olumsuz etkileyen koronavirüs salgını piyasalarda belirsizliğe yol açmıştı. Bu süreçte altın ise güvenli liman alımlarıyla tarihi zirvesi olan 384 lira seviyelerine kadar yükselmişti.
ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin koronavirüs nedeniyle aksayan hayatı kademeli olarak normalleştirmeye başlayacakları haberleri sonucunda altında sert düşüş görülmeye başladı. Gün içinde 378 lira seviyelerini gören gram altın 368 lira seviyelerine kadar geriledi.
Küresel piyasada bin 718 dolar seviyelerini gören altının ons fiyatı bin 684 lira seviyelerine düştü.