19 Nisan ekmek almak serbest mi? Bugün Getir - Yemeksepeti- Banabi ve fırın açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında ekmek almak isteyen vatandaşlar ekmek almanın serbest olup olmadığını araştırıyor. 31 il için ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün gece itibariyle başladı. Yasak kapsamında zorunlu ve istisna kişiler haricinde sokağa çıkma yasaklandı. Günler öncesinden duyurulan yasak kapsamında vatandaşlar alışverişlerini yapmıştı. Peki, fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağı fırınlar çalışıyor mu? İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarın ve pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı boyunca fırıncılar, ekmekleri araçlarla mahalleleri gezerek dağıtacak.
FIRINLAR AÇIK MI?
Sokağa çıkma yasağında fırınlar hizmet vermeye devam edecek.
EKMEKLER EVE GELECEK!
İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarın ve pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı boyunca fırıncılar, ekmekleri araçlarla mahalleleri gezerek dağıtacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır" denildi.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşların ekmek ihtiyacının nasıl karşılanmasına ilişkin 81 valiliğe talimat gönderdi. Buna göre, vali ve kaymakamlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla halka ekmek dağıtımı yapılacak. Gerek duyulması halinde bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından da faydalanılacak.
GETİR YEMEKSEPETİ AÇIK MI?
Getir uygulaması için geçtiğimiz hafta açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamalar neticesinde Getir ve Banabi sokağa çıkma yasağı süresince hizmet vermeyeceği duyurulmuştu.
Restaurantlar ve cafeler kapalı olduğu ve sokağa çıkma yasağı bu kez yaş sınırı ifade etmediği için her yer kapalı olacak. Bu nedenle Yemeksepeti de iki gün yani sokağa çıkma yasağı süresinde hizmet vermeyecektir.
GETİR NEDİR?
Getir uygulaması tüketicilerin ihtiyaçlarını adreslerine 10 dakika içerisinde teslim etmeyi amaçlıyor. Uygulamada sebze, meyve, temel gıda, atıştırmalık, dondurma, yiyecek, içecek, su, süt, kişisel bakım gibi pek çok kategoride ürünler yer alıyor. Fırından bölümünde ekmek, sıcak simit ve poğaça siparişi verebiliyorsunuz.
Getir şu an yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de hizmet veriyor.
GETİR SİPARİŞ NASIL VERİLİR?
Getir uygulaması Android ve İOS platformlarında çalışan yerel bir alışveriş uygulaması sebebiyle gündelik hayatımızda oldukça işlev görmektedir. Google Playstore ve Appstore'dan ücretsiz indirilen Getir uygulamasına kayıt olmak ücretsiz. Mail adresi ve telefon numarası ile kayıt olunan Getir uygulamasında konum adresi ve kredi kartı bilgileri girildikten sonra siparişleri adresinize talep edebilirsiniz.
İSTANBUL ONLİNE MARKET SİTELERİ!
1. GETİR
Online market alışverişi uygulamalarının en eskilerinden biri olan Getir uygulama ara yüzündeki kolay kullanımı ile dikkatleri çekiyor. Fiyat olarak diğer uygulamaların neredeyse hepsinden pahalı olan getir kaliteli hizmeti nedeniyle tercih edilen online market alışverişi uygulamaları arasında yer alıyor. Getir uygulamasının 4,90 TL gönderim ücreti bulunuyor.
2.İSTEGELSİN
İstegelsin 2017 yılında faaliyete giren bir online market alışverişi uygulaması. Ürün çeşitliliği, steril depolama ortamı ve hızlı servisiyle son dönemde dikkatleri çekti. Diğer firmalara göre uygun fiyatlı olması da istegelsin'in birçok kişi tarafından tam not almasını sağladı.
3.MİGROS SANAL MARKET
Online market alışverişi uygulamalarının başında Migros Sanal Market geliyor. Neredeyse en eski market hizmeti olan Migros Sanal Market, cazip kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Migros mağazalarını kullanan uygulamanın 5,90 TL getirme ücreti bulunuyor.
4.CARREFOURSA ONLİNE MARKET
Migros'un sanal marketinin ardından online market alışverişi pazarına CarrefourSA'da giriş yaptı. Online market mantığıyla yola çıkan ve tedariğini CarrefourSA marketlerinden yapan uygulama 4,90 TL sipariş ücreti bulunuyor.
5.A101
Ucuz ürün mantığıyla yola çıkan A101 marketleri aynı mantığı online şubelerine de uyguluyor. Tedariğini A101 marketlerden sağlayan uygulama, reel marketlerde yaptığı tüm indirimleri online marketlerinde de uyguluyor. A101 online market uygulamasının tek olumsuz yanı ise ürünlerinizi kargoyla gönderiyor oluşu. Bu nedenle ürünleriniz en az 1 gün sonra elinize ulaşmış oluyor.
6.HAPPY CENTER
Happy marketler zincirinin resmi uygulaması olan Happy.com.tr uygun fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor.
8.BAKKALDAN
Bakkaldan uygulaması son dönemde en çok rağbet gören uygulamalardan bir tanesi. Bakkaldan firmasının kendi depoları yok sadece çevredeki kayıtlı bakkallardan sizlere gönderim sağlıyor. Tıpkı YemekSepeti mantığıyla çalışan uygulama, size en yakın bakkalı gösteriyor ve alışveriş yapmanızı sağlıyor. Online ödeme ve kredi kartı seçenekleri de bulunuyor.
9.TAZE DİREKT
Sağlıklı beslenme mottosuyla yola çıkan Tazedirekt uygulaması steril ürün depolamasıyla dikkat çekiyor. Sebze ve meyvelerin en tazelerini sunan uygulamada organik reyonu da bulunuyor. Uygulamada 5,90 TL ürün getirme ücreti bulunuyor.
AÇIK OLAN YERLER!
Genelgeye göre, hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık olacak.
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler sokağa çıkma yasağı sırasında açık olacak.
Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar yasaktan muaf olacak.
Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında izin verilenler yasaktan muaf olacak.
Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için dağıtım planı yapılacak.
Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla, kamu görevlilerinin toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce tedbir alınacak.
Gazeteler, sadece gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.