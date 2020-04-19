İSTANBUL ONLİNE MARKET SİTELERİ!

1. GETİR

Online market alışverişi uygulamalarının en eskilerinden biri olan Getir uygulama ara yüzündeki kolay kullanımı ile dikkatleri çekiyor. Fiyat olarak diğer uygulamaların neredeyse hepsinden pahalı olan getir kaliteli hizmeti nedeniyle tercih edilen online market alışverişi uygulamaları arasında yer alıyor. Getir uygulamasının 4,90 TL gönderim ücreti bulunuyor.

2.İSTEGELSİN

İstegelsin 2017 yılında faaliyete giren bir online market alışverişi uygulaması. Ürün çeşitliliği, steril depolama ortamı ve hızlı servisiyle son dönemde dikkatleri çekti. Diğer firmalara göre uygun fiyatlı olması da istegelsin'in birçok kişi tarafından tam not almasını sağladı.

3.MİGROS SANAL MARKET

Online market alışverişi uygulamalarının başında Migros Sanal Market geliyor. Neredeyse en eski market hizmeti olan Migros Sanal Market, cazip kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Migros mağazalarını kullanan uygulamanın 5,90 TL getirme ücreti bulunuyor.

4.CARREFOURSA ONLİNE MARKET

Migros'un sanal marketinin ardından online market alışverişi pazarına CarrefourSA'da giriş yaptı. Online market mantığıyla yola çıkan ve tedariğini CarrefourSA marketlerinden yapan uygulama 4,90 TL sipariş ücreti bulunuyor.

5.A101

Ucuz ürün mantığıyla yola çıkan A101 marketleri aynı mantığı online şubelerine de uyguluyor. Tedariğini A101 marketlerden sağlayan uygulama, reel marketlerde yaptığı tüm indirimleri online marketlerinde de uyguluyor. A101 online market uygulamasının tek olumsuz yanı ise ürünlerinizi kargoyla gönderiyor oluşu. Bu nedenle ürünleriniz en az 1 gün sonra elinize ulaşmış oluyor.