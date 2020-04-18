Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan, 15 Mart tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve ücretsiz izne çıkan vatandaşlar için 3 ay boyunca devlet tarafından 1.177 TL destek sağlanacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kovid-19 karşı önlemler içeren düzenlemeyle ilgili "Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız, Genel Sağlık Sigortalı sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak." dedi. Bu kapsamda ücretsiz izin maaş desteği başvuruları hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı.

AYLIK 1.177 TL DESTEK SAĞLANACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar, 15 Mart tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1.177 lira destek sağlayacaklarını belirtti.