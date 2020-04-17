Son dakika: Faturalar ertelendi mi? Su ve elektrik faturaları için flaş karar

ELEKTRİK BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Elektrik tüketiminden kaynaklanan ve 1 Şubat 2020 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş borçlar ile geçmişte yapılandırılmamış alacakların tamamı yapılandırılıyor. Eylül ayı sonuna kadar ilgili birimlere başvuru yapılması halinde ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek şartı ile söz konusu borçlar her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam 3 eşit taksite bölünecek.

Ayrıca alacakların ödenen kısmına isabet eden ceza ve faizlerinden de vazgeçilecek.