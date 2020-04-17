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    • Ekonomi
    • 17.04.2020 09:23
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    • 17.04.2020 09:23
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    17 Nisan Cuma! yatan iller listesi!

    17 Nisan yatan iller listesi sorgulanıyor. (maaşı) yatan iller listesi yoğun şekilde araştırılıyor. Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı alan kişiler, maaşlarının yatıp yatmadığını kontrol ediyor. SMS veya E-devlet üzerinden de sorgulanabilen evde bakım maaşlarının yattığı iller listesini sayfamızda görebilirsiniz.

    Evde bakım maaşı 17 Nisan Cuma! Evde bakım parası yatan iller listesi!

    Evde bakım maaşı yatan iller 17 Nisan! Evde bakım paraları her gün sorgulanmaya devam ediyor. Binlerce kişinin her ay düzenli olarak almaya hak kazandığı evde bakım maaşları yatırılmaya devam ediyor. 17 Nisan Cuma evde bakım parası yatan iller listesi de merak konusu oldu. Haftanın son çalışma gününde evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Detaylar haberimizde…

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

    1- Hatay

    2- Tokat

    3- Aksaray

    4- Antalya

    5- Samsun

    6- Osmaniye

    7- Ordu

    8- Diyarbakır

    9- Edirne

    10- İzmir

    11- Karabük

    12- Ankara

    13- Denizli

    14- İstanbul

    15- Konya

    16- Şanlıurfa

    17- Zonguldak

    18- Uşak

    19- Afyonkarahisar

    20- Bilecik

    21- Mersin

    22- Manisa

    23- Sakarya

    24- Van

    25- Erzurum

    26- Çanakkale

    27 - Sivas

    28 - Bursa

    29 - Adana

    30 - Balıkesir

    31 - Kayseri

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    2020 yılında evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan 1. derecedeki yakına ödenen evde bakım maaşlarına zam geldi. 2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek. Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır.

    2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek.

    Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.

    Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

    Maaşlar ne zaman yatıyor: Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

    Adres değişikliği yaparken aman dikkat: Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

    Evde bakım yardımını alamayan ne yapacak: Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

    Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.
    Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı 17 Nisan Cuma! Evde bakım parası yatan iller listesi!
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