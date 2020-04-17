17 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu sorusu haftanın son işlem gününde yoğun olarak araştırılıyor. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 6,9250'den işlem görüyor. Son durumu değerlendiren analistler teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade ederek 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

DOLAR VE EURO NE KADAR?