ÇİFTÇİYE DEVLETTEN BÜYÜK MÜJDE

Çiftçilere devletten bir müjdeli haber daha geldi. Takvim.com.tr'nin elde ettiği bilgilere göre Hazineye ait atıl tarım arazileri, örnek ekilişler için çitçilerin kullanımına açılacak. Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi ürünlerin ekilmesi sağlanacak. Çiftçiler, bu arazileri bedelsiz olarak örnek ekilişler için kullanacak. Böylelikle hem çiftçiler hem de ülkemiz kazanacak. Milyonlarca çiftçiye devletten müjdeli haber geldi. Takvim.com.tr'nin edindiği bilgilere göre Hazineye ait atıl tarım arazileri, örnek ekilişler için çitçilerin kullanımına açılacak. Böylece çiftçilerin tarım arazilerinden en etkin bir şekilde yararlanması sağlanacak.

İLK ETAPTA 9 MİLYON METREKARE

Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi ürünlerin ekilmesi sağlanacak. Çiftçiler, bu arazileri bedelsiz olarak örnek ekilişler için kullanacak. Böylelikle hem çiftçiler hem de ülkemiz kazanacak.