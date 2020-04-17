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    • Ekonomi
    • 17.04.2020 Gazete
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    Bodrum açılıyor

    Bodrum'daki oteller tatil rezervasyonlarını Mayıs'tan itibaren almaya başladı. Bu otellerin arasında ünlü isimlerin uğrak yeri olan Amanruya, Mandarin Oriental ve Maça Kızı da yer alıyor.

    Bodrum açılıyor
    Bodrum'daki oteller tatil rezervasyonlarını Mayıs'tan itibaren almaya başladı. Bu otellerin arasında ünlü isimlerin uğrak yeri olan Amanruya, Mandarin Oriental ve Maça Kızı da yer alıyor. Amanruya 1 Mayıs'tan itibaren rezervasyon alıyor. Gecelik fiyatı 6 bin 246 ile 9 bin 811 lira arasında... 22 Mayıs'tan itibaren rezervasyon alan Mandarin Oriental'da ise fiyatlar 795 ile 5 bin 500 euro arasında değişiyor. Maça Kızı ise 14 Mayıs'tan itibaren rezervasyon alıyor. Fiyatlar 567 ile 2 bin 174 euro arasında değişiyor.
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