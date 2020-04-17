Bodrum açılıyor

Bodrum'daki oteller tatil rezervasyonlarını Mayıs'tan itibaren almaya başladı. Bu otellerin arasında ünlü isimlerin uğrak yeri olan Amanruya, Mandarin Oriental ve Maça Kızı da yer alıyor. Amanruya 1 Mayıs'tan itibaren rezervasyon alıyor. Gecelik fiyatı 6 bin 246 ile 9 bin 811 lira arasında... 22 Mayıs'tan itibaren rezervasyon alan Mandarin Oriental'da ise fiyatlar 795 ile 5 bin 500 euro arasında değişiyor. Maça Kızı ise 14 Mayıs'tan itibaren rezervasyon alıyor. Fiyatlar 567 ile 2 bin 174 euro arasında değişiyor.