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    • Ekonomi
    • 17.04.2020 12:08
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    • 17.04.2020 12:08
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    17 Nisan ürünleri satışa çıktı! fiyat bilgileri! BİM’de yeni ne var?

    17 Nisan ürünleri satışa çıktı. vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Markete gitmeden önce ürünlerin fiyatlarını görmek isteyen alışveriş severler BİM aktüel ürünler listesini sorguluyor. BİM marketleri her Cuma günü birbirinden hesaplı ve indirimli ürünleri satışa sunuyor. BİM aktüel katalog 17 Nisan Cuma ürünlerini sayfamızdan görebilir ve ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, BİM aktüel katalog!

    BİM aktüel 17 Nisan ürünleri satışa çıktı! BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat bilgileri! BİM’de yeni ne var?

    Hesaplı ve indirimli ürünleriyle dikkat çeken BİM aktüel katalog yine dopdolu. 17 Nisan BİM aktüel ürünleri satışa çıktı. BİM aktüel ürünler kataloğu da sorgulanmaya başlandı. BİM'de yeni satışa çıkan ürünleri merak eden alışveriş severler, haftanın indirimli ürünlerini merak ediyor. Haberimizden BİM aktüel ürünler kataloğunu görebilir ve ürünlerin fiyat bilgilerini öğrenebilirsiniz. BİM marketleri Türkiye'nin 81 ilinde ve hemen hemen her mahallesinde hizmet vermeye devam ediyor. Bu marketlerde her Cuma günü teknolojiden hobiye, elektronikten bakım ürünlerine kadar yepyeni ürünler satışa çıkarılıyor.

    BİM 17 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon

    • X-Reality PRO işlemci
    • Clear Audio + Entegre HD Uydu Alıcısı
    • Motionflow XR 400Hz Bass Reflex Speakers

    Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu

    • Ram: 6 GB
    • Süper Hızlı Şarj: 25 W

    Haberler Ekonomi BİM aktüel 17 Nisan ürünleri satışa çıktı! BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat bilgileri! BİM’de yeni ne var?
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