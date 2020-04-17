BİM aktüel 17 Nisan ürünleri satışa çıktı! BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat bilgileri! BİM’de yeni ne var?

Hesaplı ve indirimli ürünleriyle dikkat çeken BİM aktüel katalog yine dopdolu. 17 Nisan BİM aktüel ürünleri satışa çıktı. BİM aktüel ürünler kataloğu da sorgulanmaya başlandı. BİM'de yeni satışa çıkan ürünleri merak eden alışveriş severler, haftanın indirimli ürünlerini merak ediyor. Haberimizden BİM aktüel ürünler kataloğunu görebilir ve ürünlerin fiyat bilgilerini öğrenebilirsiniz. BİM marketleri Türkiye'nin 81 ilinde ve hemen hemen her mahallesinde hizmet vermeye devam ediyor. Bu marketlerde her Cuma günü teknolojiden hobiye, elektronikten bakım ürünlerine kadar yepyeni ürünler satışa çıkarılıyor.

BİM 17 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon

• X-Reality PRO işlemci

• Clear Audio + Entegre HD Uydu Alıcısı

• Motionflow XR 400Hz Bass Reflex Speakers