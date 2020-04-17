18-19 Nisan kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağı kargolar çalışıyor mu?

Sokağa çıkma yasağı kargolar açık mı? 18-19 Nisan kargolar çalışıyor mu? Kargo bekleyen veya evden kargo vermek isteyen kişiler, sokağa çıkma yasağı günlerinde kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Sokağa çıkma yasağı için hazırlanan genelge geçtiğimiz gün Valiliklere gönderilmişti. Genelgede açık olacak işletmeler ve kurumlar belirtilmişti. İşte, sokağa çıkma yasağı kargolar çalışıyor mu sorusunun yanıtı!
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARGOLAR AÇIK MI?
Genelgede sokağa çıkma yasağından muaf olan kurumlar ve işletmeler duyuruldu. Kargolar sokağa çıkma yasağından etkilenmeyecek ve çalışmaya devam edecek.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış Saati: 08.30
Kapanış Saati: 17.00
Hafta sonu: PTT Kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermiyor.
PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.
Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış Saati: 08.00
Kapanış Saati: 18.00
Hafta sonu(Cumartesi) 08.00- 14.00
Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğun en geç saat 16:30' a kadar Aras Kargo şubelerimize haber verebilir ya da haftaiçi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00 'a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bildirebilirsiniz.
Gönderinizi şubemize siz teslim etmek istiyorsanız hafta içi 17.30 'a kadar Cumartesi günleri ise saat 13.00 'a kadar kargonuzu teslim alabiliyoruz. Pazar günleri hizmet veremiyoruz.
MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış Saati: 08.30
Kapanış Saati:18.00
Hafta sonu (Cumartesi) 08.30- 15.30
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 18.00
Hafta sonu (Cumartesi): 09.00-18.00
Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 14.00' e kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 15.30' a kadar şubelerimize haber verebilirsiniz. Birimimiz iş planına göre talebinize dair bilgilendirme yapacaktır. Kargo görevlimiz adresinize gelecek, yetkili belgesini gösterip "Ambar Tesellüm" fişi vererek kargonuzu teslim alacaktır.
SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Batı İlleri Açılış Kapanış Saati: 09.00 -18.30
Doğu İlleri Açılış Kapanış Saati: 08.30 - 18.00
Hafta sonu (Cumartesi): 08.30 - 14.00