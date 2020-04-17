18-19 Nisan kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağı kargolar çalışıyor mu?

PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder.

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Açılış Saati: 08.00

Kapanış Saati: 18.00

Hafta sonu(Cumartesi) 08.00- 14.00

Adresten alım talebinde bulunmak için gönderiniz olduğun en geç saat 16:30' a kadar Aras Kargo şubelerimize haber verebilir ya da haftaiçi saat 15:30, cumartesi günleri saat 12:00 'a kadar 444 25 52 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak bildirebilirsiniz.

Gönderinizi şubemize siz teslim etmek istiyorsanız hafta içi 17.30 'a kadar Cumartesi günleri ise saat 13.00 'a kadar kargonuzu teslim alabiliyoruz. Pazar günleri hizmet veremiyoruz.